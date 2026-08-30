Nach Hilferufen: Polizei nahm Raubverdächtigen in Wien fest

Nach einem Raub im Bereich der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße nahm die Wiener Polizei einen 18-jährigen Tatverdächtigen fest.

Eine Streife brach am 27. August in Wien eine Einsatzfahrt ab, um einen flüchtenden Verdächtigen zu verfolgen.

Eine Streife brach am 27. August in Wien eine Einsatzfahrt ab, um einen flüchtenden Verdächtigen zu verfolgen.

Am Donnerstag gegen 16:50 Uhr wurde eine Funkwagenbesatzung während der Zufahrt zu einem Einsatz im Bereich der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße auf einen laut um Hilfe rufenden Mann aufmerksam.

Einsatzfahrt abgebrochen

Der Mann gab an, dass ihm soeben von zwei Männern seine Umhängetasche beraubt worden sei und er die Tatverdächtigen nun in Richtung Gumpendorfer Straße Verfolge. Daraufhin brachen die Polizeibeamten ihre ursprüngliche Einsatzfahrt ab und nahmen umgehend die Verfolgung auf. Im Bereich der Liniengasse konnte wenig später einer der beiden Tatverdächtigen angehalten werden.

Opfer identifizierte 18-Jährigen

„Das Opfer identifizierte den 18-Jährigen zweifelsfrei als einen der mutmaßlichen Täter. Er wurde festgenommen“, berichten die Beamten. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, übernommen.