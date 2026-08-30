Zwei Männer auf einem E-Scooter unterwegs – dann eskaliert die Situation
Bei einer E-Scooter-Kontrolle in der Linzer Straße in Wien-Penzing wurden zwei Personen angehalten. Im Zuge der darauf folgenden Amtshandlung wurde eine Polizistin verletzt und ein 19-Jähriger festgenommen.
Der Vorfall ereignete sich am späten Samstagnachmittag, 29. August 2026 gegen 17.45 Uhr. Die beiden Personen waren vorschriftswidrig gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs und wurden von den Beamten angehalten. Während der Identitätsfeststellung ergab sich bei einem der beiden Männer der Verdacht, er könnte Drogen bei sich haben. Als sie ihn damit konfrontierten, leistete dieser aktiv Widerstand und verletzte dabei eine Polizistin. Die Beamten nahmen den 19-jährigen Österreicher schließlich vorläufig fest. Außerdem fand man bei ihm eine geringe Menge an Drogen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.