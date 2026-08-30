Intensivtäter rauben 18-Jährigen aus – sind erst 12 und 13 Jahre alt

Ein 18-Jähriger wurde bereits am 16. August gegen 23 Uhr in der Neulerchenfelder Straße attackiert und seiner Handtasche beraubt. Die Polizei konnte nun zwei Tatverdächtige ausforschen - sie sind beide strafunmündig.

Der 18-Jährige wurde bei dem Vorfall in Wien-Ottakring verletzt und musste notfallmedizinisch versorgt werden. Ein Großteil des Raubgutes konnte wenig später in einem Stiegenhaus in der Nähe gefunden und dem Opfer bereits wieder zurückgegeben werden. Es fehlte noch Bargeld in niedrig dreistelliger Höhe, berichtet die Polizei.

Weitere Ermittlungen laufen

Im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamts stellte sich heraus, dass das Opfer offenbar schon in der U-Bahn von den späteren Tatverdächtigen wahrgenommen und nach dem Verlassen der Station Josefstädter Straße verfolgt worden war. Videoaufzeichnungen und Zeugenaussagen waren es schließlich, die zwei strafunmündige Tatverdächtige überführte. Es handelt sich laut Polizei um Burschen im Alter von 12 und 13 Jahren, die bereits als Intensivtäter bekannt sind. Weitere Ermittlungen sind derzeit noch im Gange.