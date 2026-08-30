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auf dem bild von 5min.at sieht man wolken in wien.
Schon am Vormittag sind die Wolken in Wien recht dicht, am Nachmittag verflüchtigen sie sich dann langsam.
Wien
30/08/2026
Prognose

Am Montag: Erst Gewitter, dann Sonne in Wien

Verkehrte Welt in Wien zum Wochenstart. Während normalerweise Gewitter eher am Nachmittag sind und es davor sonnig ist, dreht sich das Wettergeschehen am Montag. Am Vormittag sind Gewitter möglich, am Nachmittag scheint die Sonne.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
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Zum Wochenstart am Montag, 31. August 2026, ziehen in Wien bereits am Vormittag von Westen her Wolkenfelder auf. Ab den Vormittagsstunden kann es daher auch schon zu Regenschauern und vereinzelt auch zu Gewittern kommen, berichten die Meteorologen der GeoSphere Austria. Am Nachmittag dürfte dann dafür bei recht lebhaftem Westwind wieder die Sonne mehr zum Vorschein kommen. Und das alles bei Temperaturen von um die 19 Grad in der Früh und angenehm warme 28 Grad als Höchstwerte am Nachmittag, heißt es seitens der Experten abschließend.

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