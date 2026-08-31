Verweste Leiche auf Wiener Donauinsel gefunden

Wie „heute.at“ berichtet, haben Fußgänger Sonntagabend, gegen 19 Uhr, den stark verwesten Körper in einem eher dichter bewachsenen Teil der Wiener Donauinsel gefunden und die Polizei gerufen. Diese rückte sofort Großeinsatz aus. Die Vermutung liegt nahe, dass die Leiche schon etwas länger dort gelegen sein dürfte. Noch ist unklar, um wen es sich bei der verstorbenen Person handelt, Hinweise auf Fremdverschulden gibt es aktuell keine. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt – unter anderem bezüglich der genauen Todesumstände und der Identifizierung der Leiche.