Mit Sturmhaube und Nothammer: 16-Jähriger gesteht gleich zwei Trafik-Einbrüche

Ein 16-Jähriger soll in der Nacht auf Sonntag in zwei Wiener Trafiken eingebrochen sein. Nach einem Alarm konnte ihn die Polizei unweit des ersten Tatorts festnehmen - bei ihm fanden die Beamten Nothammer und Sturmhaube.

Gegen 3.15 Uhr schlug der amtsbekannte 16-Jährige die Glaseingangstür einer Trafik im Alsergrund mit einem Nothammer ein. Dabei wurde der Alarm ausgelöst und die Polizei zur Adresse gerufen. Ein Anrainer hatte den Vorfall offenbar beobachtet. Er machte die eintreffenden Polizisten der Polizeiinspektion Boltzmanngasse auf sich aufmerksam und berichtete, dass er einen größeren Mann mit langem schwarzen Mantel und Sturmhaube auf der Straße gesehen habe. Der Mann sei plötzlich losgelaufen. Kurz darauf habe der Anrainer einen lauten Knall gehört.

16-Jähriger gesteht Einbruch

Aufgrund der Beschreibung konnten die Polizisten unweit des Tatortes einen jungen Mann anhalten, auf den die Angaben des Anrainers zutrafen. Mit dem Tatverdacht konfrontiert, zeigte sich der 16-Jährige geständig und gab den Einbruch umgehend zu. Die Beamten nahmen ihn fest. Bei der Durchsuchung fanden sie einen Nothammer sowie eine schwarze Sturmhaube. Während der Amtshandlung verhielt sich der Jugendliche laut Polizei phasenweise aggressiv.

Auch Einbruch in Währing gestanden

Bei den weiteren Befragungen gab der 16-Jährige schließlich an, am selben Tag auch in eine Trafik im Bezirk Währing eingebrochen zu sein. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, übernahm daraufhin die weiteren Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 16-Jährige schließlich in eine Justizanstalt gebracht.