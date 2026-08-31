Marihuana um 10 und 20 Euro: Polizei nimmt zwei Männer nach Drogen-Deals fest

Die Festnahmen ereigneten sich am späteren Sonntagnachmittag, 30. August 2026 gegen 16.45 und 17 Uhr, wie die Polizei nun berichtet. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 31-jährigen Algerier und einen 27-jährigen Syrer. Ersterer wurde dabei beobachtet, wie er zwei Säckchen mit insgesamt rund 2,4 Gramm Marihuana um 20 Euro verkaufte. Bei seiner Festnahme hat er zudem ein weiteres Säckchen weggeworfen, außerdem stellten die Beamen zehn Säckchen mit insgesamt 4,9 Gramm Kokain und 95 Euro in bar sicher.

Passanten störten die Festnahme

Zwei Passanten haben im Zuge der Festnahme die Amtshandlung gestört, indem sie die Zivilpolizisten gefilmt haben und ihren Unmut äußerten. Nachdem die Kriminalbeamten sie darauf hinwiesen, dass eine Veröffentlichung rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen würde, gingen die beiden schnell weg, heißt es im Bericht der Polizei.

27-Jähriger festgenommen, als er Marihuana verkaufte

Kurz später beobachteten die Beamten dann eben noch den 27-jährigen Syrer, der gerade 1,6 Gramm Marihuana um zehn Euro verkaufte, so die Polizei. Die Drogen habe er zuvor aus einem in der Nähe deponierten Säckchen geholt. Bei der Festnahme stellten die Beamten das Depot mit weiteren rund 10,7 Gramm Marihuana sowie 205 Euro in bar sicher. Gegen beide Verdächtige wurden Betretungsverbote für die Schutzzone beim Keplerplatz ausgesprochen, außerdem wurden beide in die Justizanstalt gebracht.