Bremsversagen? Zwei Personen bei E-Scooter-Unfall teils schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem E-Scooter wurden in Wien-Liesing Sonntagabend, am 30. August 2026 gegen 20.45 Uhr, zum Teil schwer verletzt.

Ein 26-jähriger Mann war mit einem E-Scooter in der Goethegasse in Richtung Ketzergasse unterwegs. Auf dem Trittbrett befand sich vorschriftswidrig seine 29-jährige Bekannte, wie die Polizei berichtet. Beide waren übrigens ohne Helm unterwegs. Als der 26-Jährige auf der Kreuzung mit der Ketzergasse gerade drüberfahren wollte, sollen laut eigenen Angaben plötzlich die Bremsen versagt haben. Trotz eines Stoppschildes fuhr er quasi ungebremst in die Kreuzung ein, wo es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 53-Jährigen kam.

Beide Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Der E-Scooter-Fahrer und seine Mitfahrerin stürzten in weiterer Folge und wurden zum Teil schwer verletzt. Sie wurden beide von der Berufsrettung Wien versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Der E-Scooter wurde wegen des vermuteten Bremsversagens sichergestellt, die Staatsanwaltschaft über den Vorfall informiert.