WEGA-Einsatz in Hotel: 25-Jähriger will nicht auschecken, wird festgenommen

Polizisten der Polizeiinspektion Schönbrunnerstraße wurden Sonntagvormittag wegen einer Körperverletzung zu einem Lokal gerufen. Vor Ort trafen sie dann auf einen verletzten 17-Jährigen, der eine Rissquetschwunde erlitten hatte. Eine 21-jährige Rumänin steht im Verdacht, dafür verantwortlich zu sein. Sie war noch im Lokal und weigerte sich, dieses mit den Beamten zu verlassen. Im Zuge der Amtshandlung trat sie nach den Polizisten, woraufhin sie festgenommen wurde. Ein 49-jähriger Lokalmitarbeiter, der die Situation beruhigen wollte, wurde ebenfalls leicht verletzt. Das Motiv ist bisher unklar.

Polizistinnen mussten Dienst beenden

Bei einem weiteren Einsatz wurden Polizisten am frühen Nachmittag zu einem Hotel gerufen. Ein Mann weigerte sich dort, dieses zu verlassen. Im Zuge der Amtshandlung schlug der 25-jährige Österreicher zwei Polizistinnen ins Gesicht. Mit Unterstützung der WEGA konnte er schließlich festgenommen werden. Die beiden Polizistinnen konnten ihren Dienst nicht fortsetzen, der Tatverdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht.

1,7 Promille Atemalkoholwert

Ein dritter Einsatz fand in den späteren Abendstunden statt. In der Goldschlagstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus hat es einen Streit zwischen mehreren Personen auf offener Straße gegeben. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 28-jährigen Rumänen mit blutigen Händen. Im Zuge der Sachverhaltsklärung verhielt er sich zunehmend aggressiv. Als er an der Wand fixiert wurde, löste er sich aus dieser und schlug mit seinem Ellenbogen sowie den Fäusten in Richtung der Polizisten. Der 28-Jährige wurde festgenommen, bei ihm wurden 1,7 Promille Atemalkoholwert nachgewiesen.