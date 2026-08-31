Bergung auf der S1: Anhänger stürzte samt Baumaschine auf die Fahrbahn

Auf der Außenringschnellstraße (S1) in Fahrtrichtung Vösendorf kam es am Samstag während des Schwechater Stadtfestes zu einem schweren Unfall, der die Freiwillige Feuerwehr Schwechat bereits zum zweiten Mal am besagten Tag forderte. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte ein Gespann ab, bestehend aus einem Zugfahrzeug und einem Anhänger, auf dem ein rund 1,5 Tonnen schweres Baugerät geladen war.

Seitlich zum Stillstand gekommen

„Sowohl das Fahrzeug als auch der Anhänger kamen seitlich liegend zum Stillstand und blockierten dabei nahezu die gesamte Breite der Schnellstraße“, schildern die Einsatzkräfte. Um die Fahrbahn rasch wieder freizubekommen, setzten die Helfer die Seilwinde eines Hilfeleistungsfahrzeuges ein. Damit gelang es ihnen, den Pkw und den Anhänger wieder auf die Räder zu stellen. Das Zugfahrzeug erwies sich als fahrbereit und konnte direkt zu einem nahegelegenen Abstellplatz gefahren werden, den die Polizei zuvor zugewiesen hatte.

Schwierige Bergung

Deutlich komplizierter gestaltete sich hingegen die Bergung des beschädigten Anhängers: Wegen des hohen Gewichts der aufgeladenen Baumaschine scheiterten mehrere Versuche der Feuerwehr, die Fahrbereitschaft des Anhängers direkt vor Ort wiederherzustellen. Schließlich übernahm der Eigentümer selbst den weiteren Abtransport sowie die finale Bergung des Gespanns, wobei die Feuerwehr Schwechat ihm bis zum Schluss mit Spezialausrüstung wie Hebegurten unterstützend zur Seite stand.