Wien-Wetter: Bis zu 27 Grad am Dienstag erwartet

Freundlicher Start in den September für die Bundeshauptstadt: Laut der GeoSphere Austria erwartet die Wienerinnen und Wiener am Dienstag überwiegend sonniges Wetter bei angenehmen Temperaturen.

Nach dem Monatswechsel zeigt sich das Wetter in der Bundeshauptstadt von seiner freundlichen Seite. Wie die GeoSphere Austria mitteilt, bleibt es am Dienstag (1. September 2026) größtenteils schön: „Die meiste Zeit des Tages dominiert der Sonnenschein, am Nachmittag zeigen sich auch Haufenwolken am Himmel“, so die Meteorologen. Zudem begleitet ein spürbarer Luftzug den Tag: „Der Wind weht mäßig aus West“. Die „Tiefsttemperaturen betragen 18 Grad“, während im Tagesverlauf „die Tageshöchsttemperaturen 27 Grad“ erreichen.