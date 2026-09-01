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Wie wird das Wetter am Dienstag in Wien?
Wien
01/09/2026
Wetterprognose

Wien-Wetter: Bis zu 27 Grad am Dienstag erwartet

Freundlicher Start in den September für die Bundeshauptstadt: Laut der GeoSphere Austria erwartet die Wienerinnen und Wiener am Dienstag überwiegend sonniges Wetter bei angenehmen Temperaturen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(82 Wörter)
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Nach dem Monatswechsel zeigt sich das Wetter in der Bundeshauptstadt von seiner freundlichen Seite. Wie die GeoSphere Austria mitteilt, bleibt es am Dienstag (1. September 2026) größtenteils schön: „Die meiste Zeit des Tages dominiert der Sonnenschein, am Nachmittag zeigen sich auch Haufenwolken am Himmel“, so die Meteorologen. Zudem begleitet ein spürbarer Luftzug den Tag: „Der Wind weht mäßig aus West“. Die „Tiefsttemperaturen betragen 18 Grad“, während im Tagesverlauf „die Tageshöchsttemperaturen 27 Grad“ erreichen.

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