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/ ©Fotomontage: Markus-stock.adobe.com/Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt ein Feuerwehrauto und Kerzen.
Der 55-Jährige erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.
Wien / 21. Bezirk
01/09/2026
In Floridsdorf

Bewusstlos gefunden: 55-Jähriger nach Wohnungsbrand verstorben

In Wien-Floridsdorf hat am späten Montagabend, 31. August 2026 gegen 23.20 Uhr, eine Wohnung gebrannt. Ein 55-jähriger Mann ist dabei verstorben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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Die Berufsfeuerwehr und die Polizei wurden gegen 23.20 Uhr zu einem Wohnungsbrand nach Floridsdorf gerufen. Im Zuge der Brandbekämpfung konnten die Floriani einen bewusstlosen Mann in der betroffenen Wohnung auffinden. Der 55-Jährige wurde ins Freie gebracht und von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt. Unter Lebensgefahr wurde er anschließend ins Krankenhaus gefahren, wo er seinen schweren Verletzungen schließlich erlag, heißt es seitens der Polizei nun. Das Landeskriminalamt hat hinsichtlich der Brandursache die Ermittlungen übernommen. Man geht aktuell davon aus, dass das Feuer fahrlässig herbeigeführt wurde.

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