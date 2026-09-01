Polizei überrascht Einbrecher im Baumarkt: 17-Jähriger flüchtet zu Fuß

Ein Einbruchsalarm führte die Wiener Polizei Sonntagabend zu einem Baumarkt in der Donaustadt. Dort entdeckten die Beamten einen Maskierten im Inneren. Als der Jugendliche die Polizei bemerkte, ergriff er die Flucht.

Kurz nach 23 Uhr am Sonntagabend, 31. August, wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt zu einem Baumarkt gerufen. Grund für den Einsatz war ein ausgelöster Einbruchsalarm. Als die Polizisten bei der Filiale eintrafen, machten sie eine verdächtige Entdeckung: Von draußen konnten sie laut Landespolizeidirektion Wien eine maskierte Person im Inneren des Baumarkts erkennen. Die Beamten reagierten und leiteten weitere Maßnahmen ein. Doch auch der mutmaßliche Einbrecher dürfte die Polizisten bemerkt haben und suchte sein Heil in der Flucht.

Polizisten nehmen Verfolgung auf

Der Verdächtige versuchte zu Fuß zu entkommen. Weit kam er allerdings nicht. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Jugendlichen wenig später im Bereich der U-Bahn-Station Rennbahnweg stoppen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 17-jährigen österreichischen Staatsbürger. Er wurde vorläufig festgenommen. Für den Jugendlichen war die Nacht damit noch nicht vorbei. Er befindet sich derzeit weiterhin in polizeilicher Anhaltung. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, übernommen.