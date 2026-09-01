Nach Lichtbildveröffentlichung: Räuber bei nächster Tat erwischt

Am 25. August 2026 veröffentlichte die Landespolizeidirektion Wien Lichtbilder eines bis dato unbekannten Mannes, welcher im Verdacht steht, am 18. Juli 2026 gegen 7.15 Uhr einen 78-jährigen Mann in der U-Bahn-Station Margaretengürtel beraubt zu haben. Weiters soll der Tatverdächtige den Mann die Treppenabgang hinuntergestoßen haben. Als das Opfer nach dem Sturz liegen blieb, beraubte der Mann den 78-Jährigen.

Tatverdächtiger wurde angehalten

Durch das Landeskriminalamt Wien wurden umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge der Erhebungen durch die Kriminalbeamten konnten Lichtbilder des Mannes gesichert werden. Am 1. September 2026 um 0.28 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Geschäftslokal in der Schottenfeldgasse gerufen. Der Tatverdächtige konnte nach kurzer Flucht zu Fuß im Nahbereich angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Mann wurde festgenommen

Während der Erhebungen durch die Beamten stellte sich heraus, dass es sich bei dem festgenommenen Tatverdächtigen um den gesuchten Beschuldigten handelt, welcher für den Raub am 18. Juli 2026 verantwortlich sein soll. Weiters soll der 27-Jährige (StA.: Slowakei) für zwei weitere schwere Raubüberfälle an älteren Personen im August in Wien Meidling und in Wien Favoriten verantwortlich sein. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht. Es liegen Anhaltspunkte für das Vorliegen weiterer Taten vor, hinsichtlich derer die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Wien noch nicht abgeschlossen sind.