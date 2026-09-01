Feuerwehreinsatz im Prater: Fünf Personen aus 16 Metern Höhe gerettet

Zwei Personen und drei Kinder waren in den Wägen, als die Feuerwehr eingetroffen ist, heißt es nun in einer Aussendung der Einsatzkräfte. Während der Fahrt war es zu einer Störung gekommen, weshalb die fünf Personen von den Höhenrettern der Berufsfeuerwehr in 16 Metern Höhe betreut und gerettet werden mussten. Die Betroffenen wurden anschließend über die Drehleiter und die Teleskopmastbühne sicher zu Boden gebracht und an die Rettung übergeben. Ins Krankenhaus musste aber niemand von ihnen. Die zuständige Behörde hat das Fahrgeschäft vorläufig gesperrt, die Fahrwägen bleiben bis auf Weiteres in ihrer Position. Die Feuerwehr stand von 19.30 bis 21 Uhr mit 33 Kräften und acht Autos vor Ort im Einsatz.