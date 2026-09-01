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/ ©Stadt Wien / Feuerwehr
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Einsatz der Feuerwehr im Prater in Wien.
Mit Hilfe einer Teleskopmastbühne und der Drehleiter wurden die Betroffenen von der Hochschaubahn gerettet.
Wien-Prater
01/09/2026
Störung

Feuerwehreinsatz im Prater: Fünf Personen aus 16 Metern Höhe gerettet

Auf einer Hochschaubahn im Wiener Prater ist es Montagabend, am 31. August 2026 kurz nach 19 Uhr, zu einem Zwischenfall gekommen. Die Fahrgäste mussten von der Berufsfeuerwehr in Sicherheit gebracht werden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(133 Wörter)
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Zwei Personen und drei Kinder waren in den Wägen, als die Feuerwehr eingetroffen ist, heißt es nun in einer Aussendung der Einsatzkräfte. Während der Fahrt war es zu einer Störung gekommen, weshalb die fünf Personen von den Höhenrettern der Berufsfeuerwehr in 16 Metern Höhe betreut und gerettet werden mussten. Die Betroffenen wurden anschließend über die Drehleiter und die Teleskopmastbühne sicher zu Boden gebracht und an die Rettung übergeben. Ins Krankenhaus musste aber niemand von ihnen. Die zuständige Behörde hat das Fahrgeschäft vorläufig gesperrt, die Fahrwägen bleiben bis auf Weiteres in ihrer Position. Die Feuerwehr stand von 19.30 bis 21 Uhr mit 33 Kräften und acht Autos vor Ort im Einsatz.

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