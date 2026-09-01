Messer und Faustschläge: Streit zwischen zwei Männern eskaliert

Zwischen zwei Männern soll es im Bereich des Europaplatzes im 15. Wiener Bezirk zu einem Streit und zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Das ganze hat sich in der Nacht auf Dienstag, 1. September 2026, ereignet.

ÖBB-Sicherheitsmitarbeiter haben die beiden Streithähne im Zuge ihres Rundgangs bemerkt und die Polizei gerufen. Laut Zeugenaussagen soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein, berichten die Beamten nun. Als diese eintrafen, fanden sie einen verletzten, am Boden liegenden Mann vor. Der 47-Jährige wurde von der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht.

Stanleymesser mit abgebrochener Klinge gefunden

Der Verletzte dürfte von einem ebenfalls anwesenden 52-Jährigen durch Faustschläge und mit einem Messer attackiert worden sein. Vor Ort wurde neben dem Opfer eine abgebrochene Klinge eines Stanleymessers aufgefunden. Im Zuge einer Personendurchsuchung wurde beim 52-jährigen Österreicher im Rucksack ein Stanleymesser mit abgebrochener Klinge sichergestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und befindet sich aktuell noch in polizeilicher Anhaltung.