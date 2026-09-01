Sonne-Wolken-Mix für Wien am Mittwoch

Das Wetter in der Bundeshauptstadt ist am Mittwoch, 2. September 2026, relativ schnell erzählt. „Zur Wochenmitte ist es von der Früh weg recht sonnig, es ziehen aber immer wieder Wolken über die Stadt“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Trotz der Wolken, die immer wieder über die Hauptstadt ziehen, dürfte die Schauerneigung jedoch relativ gering bleiben, so die Experten weiter. Beim Wind ist man sich sicher, dass er wohl nur schwach wehen wird. Und das alles geschieht bei Temperaturen in der Früh von um die 14 Grad und am Nachmittag dann mit Höchstwerten von um die 28 Grad, heißt es seitens der GeoSphere Austria abschließend.