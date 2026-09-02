Tödlicher Unfall bei U-Bahnstation am Schwedenplatz: 57-Jähriger von U-Bahn erfasst

Im ersten Wiener Bezirk hat sich am späten Dienstagabend eine schreckliche Tragödie ereignet. Wie die Polizei berichtet, soll ein 57-jähriger Mann am Bahnsteig der U-Bahnstation beim Schwedenplatz getorkelt sein. Dann hätte er sich genau in dem Moment gebückt, als eine U-Bahn-Garnitur eingefahren ist. Dabei wurde er von ebenjener erfasst, so die Beamten. „Durch die Kräfte der Berufsrettung Wien konnte nur mehr der Tod festgestellt werden“, heißt es in der Aussendung weiter. Die weiteren Ermittlungen und die Unfallerhebung wurde nun vom Verkehrsunfallkommando übernommen.