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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die U-Bahnstation in Wien am Schwedenplatz.
Bei der U-Bahnstation am Schwedenplatz hat sich der tödliche Unfall ereignet.
Wien / 1. Bezirk
02/09/2026
Tragisch

Tödlicher Unfall bei U-Bahnstation am Schwedenplatz: 57-Jähriger von U-Bahn erfasst

In der Inneren Stadt bei der U-Bahnstation Schwedenplatz ist es Dienstagabend, am 1. September 2026 gegen 22.55 Uhr, zu einem tödlichen Unfall gekommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Im ersten Wiener Bezirk hat sich am späten Dienstagabend eine schreckliche Tragödie ereignet. Wie die Polizei berichtet, soll ein 57-jähriger Mann am Bahnsteig der U-Bahnstation beim Schwedenplatz getorkelt sein. Dann hätte er sich genau in dem Moment gebückt, als eine U-Bahn-Garnitur eingefahren ist. Dabei wurde er von ebenjener erfasst, so die Beamten. „Durch die Kräfte der Berufsrettung Wien konnte nur mehr der Tod festgestellt werden“, heißt es in der Aussendung weiter. Die weiteren Ermittlungen und die Unfallerhebung wurde nun vom Verkehrsunfallkommando übernommen.

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