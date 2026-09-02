Verdächtiges Verhalten verriet ihn: Polizei findet kiloschwere Drogen

Ein verdächtiger Mann geriet in Wien-Hernals ins Visier der Polizei. In seiner Tragetasche fanden die Beamten 2,2 Kilo Kokain. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung brachte noch mehr Drogen ans Licht.

2,2 Kilo Kokain bei Kontrolle eines 29-Jährigen in Wien entdeckt. Polizei fand weitere Drogen in seiner Wohnung.

2,2 Kilo Kokain bei Kontrolle eines 29-Jährigen in Wien entdeckt. Polizei fand weitere Drogen in seiner Wohnung.

Am Montagabend gegen 19.10 Uhr wurden Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) im Bereich Hernals auf einen 29-Jährigen aufmerksam. Aufgrund seines verdächtigen Verhaltens wollten die Polizisten den Mann kontrollieren. Der 29-jährige Serbe versuchte zunächst kurz zu flüchten. Die Beamten konnten ihn jedoch anhalten und kontrollieren.

2,2 Kilo Kokain in Tragetasche

Bei der Kontrolle machten die Polizisten einen brisanten Fund: In einer mitgeführten Tragetasche befanden sich zwei Kokainblöcke mit einem Gesamtgewicht von rund 2,2 Kilogramm. Außerdem stellten die Beamten eine mittlere vierstellige Bargeldsumme sicher. Der 29-Jährige wurde daraufhin festgenommen.

Weitere Drogen in Wohnung entdeckt

Damit war der Einsatz allerdings noch nicht beendet. Im Zuge der weiteren Ermittlungen durchsuchten die Beamten eine vom Tatverdächtigen genutzte Wohnung am Keplerplatz in Wien-Favoriten. Dort stießen sie auf weitere Drogen. Insgesamt wurden rund 4,7 Kilogramm Marihuana und etwa 147 Gramm Kokain sichergestellt. Zudem fanden die Ermittler eine weitere Bargeldsumme im niedrigen vierstelligen Bereich.

©LPD Wien Insgesamt wurden rund 4,7 Kilogramm Marihuana und etwa 147 Gramm Kokain in Wiener Wohnung sichergestellt.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, geführt und sind noch nicht abgeschlossen. Der 29-Jährige befindet sich nach dem Drogenfund in Polizeigewahrsam. Es gilt die Unschuldsvermutung.