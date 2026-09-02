60-Jährige nach Attacke auf Ehemann in Wien festgenommen

Nach einer Messerattacke auf ihren Ehemann in Wien-Simmering wurde eine 60-jährige Frau in einem Hotel festgenommen.

Nach einem Streit in einem Einfamilienhaus in Wien-Simmering ist eine 60-jährige österreichische Staatsbürgerin wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen worden. Die Frau soll ihren Ehemann mit einem Küchenmesser attackiert haben. Obwohl der Mann ausweichen konnte, erlitt er laut der Polizei zwei Schnittverletzungen im Gesicht und flüchtete daraufhin aus dem Gebäude.

Verdacht des versuchten Mordes

„Im Zuge der Erhebungen gab das Opfer zudem an, bereits am Vortag von seiner Ehefrau mit einem Schürhaken attackiert worden zu sein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Festnahme der Frau wegen des Verdachts des versuchten Mordes angeordnet“, schildert die Landespolizeidirektion Wien.

Betretungs- und Annäherungsverbot

Die zunächst flüchtige Tatverdächtige wurde gegen 18 Uhr in einem Hotel in Wien-Landstraße aufgespürt und festgenommen. Bei dem Zugriffszeitpunkt war die Frau mit etwa 1,6 Promille alkoholisiert. Die Beamten stellten ein Küchenmesser als mutmaßliche Tatwaffe sicher. Gegen die 60-Jährige wurden Betretungs- und Annäherungsverbote sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt, bevor sie in eine Justizanstalt eingeliefert wurde. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.