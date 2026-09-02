37-Jähriger nach Drohungen am Wiener Hauptbahnhof festgenommen

Der Vorfall hat sich bei einem Ticketschalter ereignet, der Mann soll dort eine Mitarbeiterin bedroht haben. Vom Filialleiter wurde er daraufhin weggeschickt, er begleitete ihn auch bis zum Ausgangsbereich des Hauptbahnhofs. Dort soll der 37-jährige Rumäne aber neuerlich lautstark gedroht haben, dass er ein Messer holen würde. Nachdem die Polizei eingetroffen ist und den Sachverhalt geklärt hat, wurde der Mann vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien ist eine Anzeige auf freiem Fuß erfolgt, wie die Beamten abschließend erklären.