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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Verteilerkreis in Wien-Favoriten.
Der Unfall zwischen dem Polizeimotorrad und dem Linienbus hat sich beim Verteilerkreis ereignet.
Wien / 10. Bezirk
02/09/2026
Polizist verletzt

Bei Verteilerkreis: Crash zwischen Polizeimotorrad und Linienbus

Im Bereich des Verteilerkreises in Wien-Favoriten ist es Dienstagabend, am 1. September 2026 gegen 19.10 Uhr, zu einem Unfall zwischen einem Polizeimotorrad und einem Linienbus gekommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)
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Wie die Polizei berichtet, wollte der Motorradpolizist in den Dienstagabendstunden mit eingeschaltetem Blaulicht gerade über die Kreuzung Altes Landgut-Grenzackerstraße fahren, als es zum Zusammenstoß mit dem Linienbus kam. Der Beamte stürzte in weiterer Folge und wurde leicht verletzt. Er wurde anschließend von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderung, heißt es seitens der Polizei. Das Verkehrsunfallkommando hat nun die weiteren Erhebungen aufgenommen.

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