Bei Verteilerkreis: Crash zwischen Polizeimotorrad und Linienbus

Wie die Polizei berichtet, wollte der Motorradpolizist in den Dienstagabendstunden mit eingeschaltetem Blaulicht gerade über die Kreuzung Altes Landgut-Grenzackerstraße fahren, als es zum Zusammenstoß mit dem Linienbus kam. Der Beamte stürzte in weiterer Folge und wurde leicht verletzt. Er wurde anschließend von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderung, heißt es seitens der Polizei. Das Verkehrsunfallkommando hat nun die weiteren Erhebungen aufgenommen.