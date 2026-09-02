Wiener geht Zigaretten kaufen – sieht sein Auto davonfahren

Ein kurioser Vorfall hat sich Dienstagfrüh, am 1. September 2026 gegen 7 Uhr, am Liesinger Platz in Wien-Liesing ereignet. Dort wurde einem Mann das Auto gestohlen, während er Zigaretten kaufen war.

Der Wiener hatte das Fahrzeug nur kurz abgestellt – unversperrt und mit Schlüssel drin -, um sich in einer Trafik Zigaretten zu holen, berichtet die Polizei. Als er die Trafik wieder verließ, merkte er, wie ein zunächst unbekannter Mann mit seinem Auto davonfuhr. Er rief sofort die Polizei. Diese konnte im Zuge der Fahndung das gestohlene Auto finden, der Lenker versuchte zunächst aber noch zu flüchten.

Verdächtiger auf freiem Fuß

Nach kurzer Nachfahrt konnte er aber angehalten werden und ließ sich schließlich widerstandslos festnehmen. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 37-jährigen Slowaken, der angab, seit Jahren Crystal Meth zu konsumieren und keinen Führerschein zu haben. Er wurde mehrfach angezeigt und befindet sich auf freiem Fuß, so die Beamten abschließend.