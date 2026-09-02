64-Jährige auf Wiener Friedhof erstochen: Zweite Jugendliche angeklagt

Bei der getöteten Pensionistin hat es sich um ein Zufallsopfer gehandelt, auf sie wurde mehrfach eingestochen. Eine 14-Jährige wurde im Juni bereits als mutmaßlich direkte Täterin zu acht Jahren Haft und Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum verurteilt. Nun steht auch eine ebenfalls 14-jährige Freundin von ihr vor Gericht, sie muss sich am 9. September dort verantworten. Die Anklage ist dabei laut Medienberichten bereits rechtskräftig. Die Anklage lautet auf Beihilfe. So soll die 14-Jährige ihre Freundin etwa „aufgemuntert“ haben, die schreckliche Tat durchzuführen. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.