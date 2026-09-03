„Dabei bleibt es niederschlagsfrei“: Sonne-Wolken-Mix in Wien

In der Bundeshauptstadt geht es wechselhaft durch den Donnerstag, 3. September 2026. Dabei ist von Sonnenschein bis zu zeitweise dichteren Wolken alles. Oder zumindest fast alles. Regnen wird es laut der Meteorologen der GeoSphere Austria nämlich nicht: „Dabei bleibt es niederschlagsfrei.“ Gleichzeitig wird ein mäßig bis lebhafter Wind durch die Straßen der Hauptstadt gehen. Und zu den Temperaturen meinen die Experten abschließend nur: „Rund 16 Grad in der Früh, bis 29 Grad tagsüber.“