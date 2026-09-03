Hausverbot in Sozialeinrichtung ignoriert: Frau schlägt und tritt nach Polizei

Eine Frau wollte trotz Hausverbots den Schanigarten einer sozialen Einrichtung in Wien-Margareten nicht verlassen. Als die Polizei einschritt, eskalierte die Situation.

Nach Schlägen und Tritten in Richtung der Polizei wurde die Frau festgenommen.

Nach Schlägen und Tritten in Richtung der Polizei wurde die Frau festgenommen.

Ein Polizeieinsatz bei einer sozialen Einrichtung in Wien-Margareten endete am Mittwochvormittag mit einer Festnahme. Eine Frau soll sich dort aggressiv verhalten und sich geweigert haben, den Schanigarten zu verlassen – obwohl gegen sie bereits ein Hausverbot bestand. Daraufhin wurde gegen 10.45 Uhr die Polizei verständigt. Beamte der Polizeiinspektion Schönbrunner Straße rückten an, um die Betreuer der Einrichtung zu unterstützen.

Wegweisung ausgesprochen

Doch auch gegenüber den Polizisten zeigte sich die Frau laut Polizei aggressiv und uneinsichtig. Die Beamten teilten ihr schließlich die Wegweisung mit. Darauf soll die Frau mit weiterer Aggression reagiert haben: Sie begann laut zu schreien und trat sowie schlug in Richtung der Polizisten.

Frau festgenommen

Die Beamten nahmen die Frau daraufhin vorläufig fest. Weitere Angaben, etwa ob bei dem Vorfall jemand verletzt wurde, machte die Polizei in der vorliegenden Mitteilung nicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.09.2026 um 10:29 Uhr aktualisiert