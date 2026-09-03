Pöbelei in U6-Station eskaliert: Polizistin attackiert, Bodycam beschädigt

Ein augenscheinlich alkoholisierter Mann sorgte am Mittwochvormittag in einer Wiener U6-Station für einen Polizeieinsatz. Später soll der 46-Jährige eine Beamtin geschlagen und ihre Bodycam beschädigt haben.

Nach einer Attacke auf eine Polizistin wurde ein 46-Jähriger festgenommen. Dabei wurde auch die Bodycam der Beamtin beschädigt.

Nach einer Attacke auf eine Polizistin wurde ein 46-Jähriger festgenommen. Dabei wurde auch die Bodycam der Beamtin beschädigt.

Ein zunächst wegen seines Verhaltens auffälliger Mann beschäftigte am Mittwochvormittag die Wiener Polizei. Gegen 9.45 Uhr wurden Beamte in der U6-Station Währinger Straße auf einen augenscheinlich alkoholisierten Mann aufmerksam. Der Mann saß laut Polizei mit ausgestreckten Beinen auf den Stiegen, sodass Passanten ihm ausweichen mussten. Zudem soll er vorbeigehende Personen angepöbelt haben.

Identität zunächst unklar

Als die Polizisten seine Identität feststellen wollten, verweigerte der Mann laut Polizei die Mitwirkung. Er habe wirre Angaben gemacht und in einer den Beamten unbekannten Sprache gesprochen. Da seine Identität vor Ort nicht geklärt werden konnte, wurde er auf eine Polizeiinspektion gebracht. Auf dem Weg dorthin soll der Mann die Beamten beschimpft und ihnen den Mittelfinger gezeigt haben.

Faustschlag gegen Polizistin

Bei der erkennungsdienstlichen Behandlung soll die Situation schließlich weiter eskaliert sein. Der Mann wurde laut Polizei zunehmend aggressiv und versuchte, die Dienststelle zu verlassen. Als sich ihm eine Polizistin in den Weg stellte, soll er ihr mit der Faust gegen den Oberkörper geschlagen haben. Dabei wurde auch die Body-Worn-Camera der Beamtin beschädigt. Der Mann wurde daraufhin festgenommen. Dabei soll er lautstark geschrien und versucht haben, die einschreitenden Polizisten anzuspucken.

46-Jähriger angezeigt

Schließlich konnte auch die Identität des Mannes geklärt werden. Bei ihm handelt es sich laut Polizei um einen 46-jährigen slowakischen Staatsangehörigen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt auf freiem Fuß angezeigt. Weitere Anzeigen erfolgten wegen Ordnungsstörung und Anstandsverletzung. Für den 46-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.09.2026 um 10:57 Uhr aktualisiert