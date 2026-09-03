Zwei aktive Cannabis-Indoorplantagen: Polizei hebt Drogenwohnung aus

Polizeiliche Ermittlungen haben nach einer Verkerhskontrolle im Bezirk Neusiedl am See (Burgenland) Ende August zu einer Wohnungsdurchsuchung geführt. Dabei wurde so einiges sichergestellt.

Die Polizei hat unter anderem diese Indoor-Plantage gefunden.

Die Polizei hat unter anderem diese Indoor-Plantage gefunden.

Die ursprüngliche Verkehrskontrolle hat bereits Ende April 2026 in Neusiedl am See (Burgenland) stattgefunden. Bei dieser wurde ein unter Drogeneinfluss stehender Mann angehalten. Im Zuge weiterer Erhebungen konnten Cannabisblüten sichergestellt und schließlich ein mutmaßlicher 45-jähriger Lieferant ausgeforscht werden.

WEGA half bei Wohnungsdurchsuchung

Auf Grundlage dieser Ermittlungsergebnisse konnte eine Durchsuchungsanordnung für die Wohnung des 45-jährigen Wiener erwirken. Bei dieser mit der WEGA durchgeführten Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte zwei aktive Cannabis-Indoorplantagen mit insgesamt 51 Pflanzen, rund 1,2 Kilo Cannabisblüten und -harz, psychotrope Pilze, rund 2.000 Euro Bargeld sowie einen Teleskopschlagstock sicher.

Kiloweise Drogen auch in Verkehr gebracht

Und damit nicht genug wird der 45-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand verdächtigt, rund 13,2 Kilo Cannabisblüten erzeugt und davon etwa 7,3 Kilo in Verkehr gebracht zu haben. Er wurde mittlerweile in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert, heißt es seitens der Polizei abschließend.