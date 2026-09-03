„Wohnbeihilfe“-SMS im Umlauf: Stadt Wien stellt jetzt klar

Derzeit sind SMS im Umlauf, die sich auf die Wiener Wohnbeihilfe beziehen. Die Stadt warnt nun davor, bei den SMS handelt es sich nämlich um Betrugsversuche. Man ist derzeit dabei, rechtliche Schritte einzuleiten.

„Vorsicht vor Fake-Nachrichten.“ So startet eine aktuelle Aussendung der Stadt Wien. Und der Anlass ist ein aktueller, wurden der Stadt doch Phishing-SMS gemeldet, die sich dereit im Umlauf befinden sollen und sich auf die Wiener Wohnbauhilfe beziehen. „Die SMS erweckt den Eindruck, dass ein Antrag auf Wohnbeihilfe eingegangen sei, und fordert dazu auf, über einen Link weitere Informationen abzurufen“, weiß die Stadt. Der Link führt aber nicht zur offiziellen Website der Stadt. Daher stellt man nun klar: „Bei der SMS handelt es sich um eine Fake-Nachricht. Sie stammt nicht von der Stadt Wien. Die Stadt ist bereits dabei, rechtliche Schritte einzuleiten.“

Woran man einen Betrugsversuch erkennt: Nachricht informiert über einen angeblichen Wohnbeihilfe-Antrag, ohne dass ein solcher gestellt wurde

SMS enthält Link, der nicht auf eine offizielle Website der Stadt führt

Nachricht fordert dazu auf, über den Link weitere Schritte vorzunehmen Was zu tun ist: nicht auf den Link klicken

keine persönlichen Daten, Zugangsdaten oder Bankdaten eingeben

SMS löschen

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Was, wenn man bereits geklickt hat?

Hat man jetzt aber bereits auf den Link geklickt oder sogar Daten eingegeben, sollte umgehend entsprechend gehandelt und Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Bei Bedarf rät die Stadt auch dazu, die eigene Bank zu kontaktieren. Bestehen Unsicherheiten, kann man sich auch direkt an die Wohnbeihilfestelle der Stadt Wien unter der Nummer +43 1 4000 74880 wenden. Abschließend erklärt man noch, dass die Wohnbeihilfe ausschließlich über die offiziellen Services der Stadt Wien beantragt werden kann, Informationen zum Antrag und den offiziellen Online-Antrag findet man hier auf der Website der Stadt Wien.