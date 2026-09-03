Erinnerungslücken: Betrunkene schlägt Polizist mit der Faust ins Gesicht

Die Polizei wurde Mittwochabend, am 2. September 2026 gegen 21.45 Uhr, nach Wien-Döbling gerufen, weil dort eine Frau auf der Straße laut herumschrie und wild gestikulierte.

Die Beamten rückten sofort aus und trafen dann in der Glanzinggasse auf die Frau, die augenscheinlich verwirrt am Gehsteig herumirrte, wie es in einer Aussendung jetzt heißt. Die Beamten konnten die Frau zunächst beruhigen, im weiteren Verlauf machte sie jedoch wirre Angaben, kam den Polizisten wiederholt sehr nahe und schlug schließlich einem Beamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Dieser wurde dabei verletzt, die 27-jährige Österreicherin wurde unter Anwendung von Körperkraft festgenommen.

Zeuge fand Frau auf der Straße liegend

Ein Passant hatte daraufhin gegenüber den Beamten angegeben, die Frau zuvor auf der Straße liegend angetroffen zu haben. Als er ihr helfen wollte, sei sie zu Bewusstsein gekommen, habe zu schreien begonnen und versucht, ihn zu schlagen. Ein weiterer Zeuge berichtete, dass sie außerdem versucht habe, die Türen geparkter Fahrzeuge aufzureißen. Und auch nach der Festnahme war noch keine Ruhe. Sie versuchte nämlich, eine Polizistin in den Unterarm zu beißen.

Alkovortest ergab 1,9 Promille

Ein anschließend mit ihr durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der durch den Faustschlag verletzte Polizist konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Die 27-Jährige wurde mittlerweile vernommen, meinte jedoch, dass sie wegen des Alkoholkonsums Erinnerungslücken hätte und zeigte sich reumütig. Sie befindet sich derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam.