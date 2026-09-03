10.880 Euro Strafen: Polizei bei Kontrollen gefordert

Die Kontrollen fanden dabei zwischen 7 und 19 Uhr statt und es wurden im Zuge des Schwerpunkts nicht weniger als 90 Anzeigen gelegt und 195 Organmandate in einer Gesamthöhe von 10.880 Euro ausgestellt. Darüber hinaus wurden noch 17 Abmahnungen ausgesprochen, berichtet die Wiener Polizei. Besonderes Augenmerk legten die Polizisten dabei auf das Missachten von Rotlicht, die verbotene Verwendung von Handys während der Fahrt sowie weitere verkehrsrechtliche Übertretungen.

Sieben Radfahrer, zwei E-Scooter-Lenker mit Handys erwischt

Alleine nur wegen des Missachtens von Rotlicht wurden übrigens 41 Radfahrer und neun E-Scooter-Lenker mittels Organmandat beanstandet. Bei der Verwendung von Handys haben die Polizisten immerhin noch sieben Radfahrer und zwei E-Scooter-Lenker erwischt und mit Organmandaten belegt. Zudem wurden auch Rollentestungen durchgeführt, wobei bei E-Scootern etwa Geschwindigkeiten von 49, 45 und 38 km/h festgestellt wurden. Ein Moped hatte sogar eine Geschwindigkeit von 70 km/h drauf, heißt es weiter. Gegen diesen wurden sechs Anzeigen nach dem Kraftfahrtgesetz sowie drei Anzeigen nach dem Führerscheingesetz gelegt.

Mehrere weitere Anzeigen

Bei einem E-Scooter-Lenker, dessen Fahrzeug bei der Rollentestung 38 km/h erreichte und der über keinen Wohnsitz verfügt, wurde eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben. Sowohl der E-Scooter als auch ein Handy wurden beschlagnahmt. Darüber hinaus kam es zu einer Anzeige wegen mangelnder Kindersicherung sowie zu zwei Anzeigen nach dem Drogengesetz.