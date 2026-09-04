Wien-Wetter am Freitag: Erst Regentropfen möglich, dann strahlt Sonne vom Himmel

Bei Temperaturen von bis zu 30 Grad wird der Freitag in Wien erst noch bewölkt und mit dem ein oder anderen Regentropfen starten, schon bald wird es aber sonnig sein - und so auch durch den restlichen Tag gehen.

Bis in den Vormittag hinein können in Wien am Freitag, 4. September 2026, noch recht umfangreiche Wolkenfelder durchziehen. Ein paar Regentropfen könnten ebenfalls dabei sein und sind möglich, wie die Meteorologen der GeoSphere Austria berichten. Und weiter: „Schließlich kommt aber immer öfter die Sonne durch.“ Laut der Experten wird der Westwind mäßig, mitunter auch teils lebhaft wehen. Und das alles geschieht bei Frühtemperaturen von knapp 20 Grad und sommerlichen Höchstwerten am Nachmittag von um die 30 Grad, so die Meteorologen abschließend.