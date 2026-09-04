Einbruch bei Wiener Sportverein: 27-Jährige nach Flucht festgenommen

Die Beamten konnten eine 27-Jährige in einem nahegelegenen Industriegebiet anhalten und vorläufig festnehmen.

Eine 27-jährige ungarische Staatsbürgerin soll über das Dach in den Innenhof eines Wiener Sportvereins eingedrungen sein. Anschließend schlug die Tatverdächtige eine Glasscheibe ein, um sich Zutritt zu den Vereinsräumlichkeiten zu verschaffen.

Durch Überwachungskamera beobachtet

„Im Bereich der Kantine soll die Frau mehrere Laden geöffnet und daraus diverse Lebensmittel gestohlen haben. Der Verantwortliche des Sportvereins konnte den Vorfall über eine Überwachungskamera beobachten und verständigte umgehend die Polizei“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Wien.

27-Jährige festgenommen

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, versuchte die mutmaßliche Einbrecherin zu flüchten. Die Beamten konnten die 27-Jährige jedoch in einem nahegelegenen Industriegebiet anhalten und vorläufig festnehmen.