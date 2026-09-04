Weil er keine Zigaretten hatte: Unbekannte attackieren 38-Jährigen und verletzen ihn schwer

Ein 38-Jähriger ist am gestrigen Donnerstag von drei unbekannten Männern auf offener Straße brutal attackiert und schwer verletzt worden, nachdem er drei Männern keine Zigarette aushändigen konnte.

Nach ersten Informationen der Ermittler sprachen die drei Männer den 38-Jährigen am Donnerstag, dem 3. September 2026, an und baten ihn beim Europaplatz in Wien um eine Zigarette. Da das spätere Opfer keine Zigaretten mit sich führte, verneinte der Mann die Bitte und setzte seinen Weg fort. Die drei Tatverdächtigen gaben sich damit jedoch nicht zufrieden.

Einer der Unbekannten zückte ein Messer und stach auf das Opfer ein

Sie folgten dem 38-Jährigen und schlugen mendlich und unvermittelt mehrfach auf ihn ein. Im Zuge des Angriffs zückte einer der Unbekannten ein Messer und fügte dem Opfer eine Verletzung im Bauchbereich zu. Direkt nach der Attacke ergriffen die drei mutmaßlichen Täter die Flucht.

Fahndung bisher ohne Erfolg

Die umgehend eingeleitete Polizeifahndung im Nahbereich verlief vorerst ohne Erfolg. Die Berufsrettung Wien übernahm die medizinische Erstversorgung des Schwerverletzten vor Ort und brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Identifizierung und Ergreifung der drei flüchtigen Tatverdächtigen laufen derzeit auf Hochtouren.