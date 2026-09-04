Zufallstreffer in Wien: Wie eine Katzenkamera zwei Einbrecher auffliegen ließ

Eigentlich sollte die Kamera wohl nur die Katze im Blick behalten. Doch am Donnerstag entdeckte ein Wiener darüber einen ungebetenen Gast in seiner Wohnung. Kurz darauf traf die Polizei im Stiegenhaus auf zwei Jugendliche.

Gegen 13.30 Uhr blickte ein 31-Jähriger auf die Aufnahmen seiner installierten Katzenkamera. Statt seines tierischen Mitbewohners bekam er dort allerdings eine fremde Person zu sehen.

Gegen 13.30 Uhr blickte ein 31-Jähriger auf die Aufnahmen seiner installierten Katzenkamera. Statt seines tierischen Mitbewohners bekam er dort allerdings eine fremde Person zu sehen.

Ein ungewöhnlicher Zufall hat am Donnerstag einen mutmaßlichen Wohnungseinbruch im 5.Bezirk (Margareten) in Wien auffliegen lassen. Gegen 13.30 Uhr blickte ein 31-Jähriger auf die Aufnahmen seiner installierten Katzenkamera. Statt seines tierischen Mitbewohners bekam er dort allerdings eine fremde Person zu sehen. Der Mann zögerte nicht lange und verständigte sofort die Polizei.

Polizei trifft Jugendliche im Stiegenhaus

Noch auf dem Weg zur betroffenen Wohnung im 5. Bezirk kamen den Beamten zwei Jugendliche mit Rucksäcken im Stiegenhaus entgegen. Die Aufnahmen der Katzenkamera sollten den entscheidenden Hinweis liefern: Einen der beiden konnten die Polizisten laut Landespolizeidirektion Wien eindeutig als Tatverdächtigen identifizieren. Daraufhin wurden die beiden Jugendlichen durchsucht. Was die Beamten in ihren Rucksäcken fanden, erhärtete den Verdacht weiter.

Gold, Bargeld und Schmuck sichergestellt

Die Polizisten stellten Gold, Bargeld und Schmuck sowie mutmaßliches Einbruchswerkzeug sicher. Ein 16-Jähriger wurde festgenommen. Der zweite Tatverdächtige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Weil keine Angaben zu seinen Erziehungsberechtigten vorlagen, wurde er der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) übergeben.