Herbst-Offensive bei den Wiener Linien: Das ändert sich ab Schulbeginn

Pünktlich zum Schulstart bringen die Wiener Linien umfassende Neuerungen im Streckennetz auf die Schiene. Neben der Inbetriebnahme des verlängerten 18ers gibt es angepasstes Busnetz, dichtere Takte und neue Routen.

Aushängeschild ist die verlängerte Straßenbahnlinie 18: Ab 5. September fährt der 18er auf einer 3,1 Kilometer langen Neubaustrecke durch den Prater bis zur U2-Station Stadion. Sieben neue Haltestellen binden aufstrebende Grätzl wie das Viertel Zwei oder das Village im Dritten sowie den künftigen Fernbus-Terminal direkt an. Durch den Lückenschluss wird die Linie im 6-Minuten-Takt zu einer starken Ost-West-Achse mit Umstieg zu fünf U-Bahn-Linien.

Bus 77A mit ausgeweiteten Betriebszeiten

Mit dem Start der neuen Bim-Strecke formiert sich auch das Busnetz rund um Stadion, Schlachthausgasse und Neu Marx neu. Die Linie 77A fährt künftig vom Rennweg über die Schlachthausgasse nach Neu Marx – mit ausgeweiteten Betriebszeiten an sieben Tagen die Woche von 5 bis 0.30 Uhr. Die Anbindung zwischen Lusthaus und Stadion übernimmt die neu geschaffene Linie 78A, während der 80A künftig in dichterem Takt zwischen Praterstern und Schlachthausgasse pendelt.

Auch im Zentrum tut sich einiges

Die Citybus-Linien 2A und 3A überschreiten ab 7. September die Grenzen des 1. Bezirks. Der 2A fährt künftig hinüber in die Leopoldstadt bis zum Augarten und bindet auch den Karmelitermarkt an. Der 3A übernimmt Teile der bisherigen 2A-Route und fährt über den Schwarzenbergplatz bis zur Oper. Ein praktischer Nebeneffekt der Neuplanung: Die Busrouten wurden gezielt von stark frequentierten Fiaker-Strecken getrennt, womit Ausbremsungen der Vergangenheit angehört.

U-Bahn-Linien mit Spitzenintervallen

Als Reaktion auf die S-Bahn-Stammstreckensperre der ÖBB wird das gesamtheitliche Netz massiv aufgestockt. Auf den U-Bahn-Linien sorgen Spitzentakte von bis zu 2.20 Minuten (U1) bzw. 2.40 Minuten (U6) für verlässliche Kapazitäten. Die Straßenbahnlinie O wurde durch grüne Wellen, Parkverbote und Markierungskorrekturen beschleunigt und fährt mit Langfahrzeugen im 5-Minuten-Intervall. Auch die Linie 62 wird verstärkt und bis zum Quartier Belvedere verlängert. In Währing dürfen sich Fahrgäste der Linien 40 und 41 ebenfalls über spürbar kürzere Wartezeiten freuen.

Neue Knotenstation statt „Parlament“

Zu guter Letzt ändert sich eine gewohnte Haltestelle am Ring: Um den Fluss der Ringlinien 1, 2, 71 und D nicht mehr durch Abbiege-Engpässe zu blockieren, wurde die bisherige Station „Parlament“ aufgelassen. Damit das Hohe Haus im Netzplan präsent bleibt, wurde die nur 200 Meter entfernte Knotenstation „Ring, Volkstheater“ offiziell in „Parlament, U Volkstheater“ umbenannt.