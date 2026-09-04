340 Jahre Berufsfeuerwehr Wien: Blaulicht-Fieber „Am Hof“

340 Jahre Berufsfeuerwehr Wien: Das feiert das diesjährige Feuerwehrfest mit einer spektakulären Leistungsschau historischer Feuerwehrfahrzeuge, die die Geschichte des Wiener Feuerwehrwesens lebendig werden lässt.

Die Berufsfeuerwehr Wien feiert vom 11. bis 13. September in der Zentralfeuerwehrwache „Am Hof“ ihr 340-jähriges Bestehen. Neben den Klassikern gibt es heuer die neuesten Einsatzfahrzeuge hautnah zu erleben. Bei zahlreichen Vorführungen – inklusive spannender Fakten rund um „Brennen & Löschen“ – bekommt man Blicke hinter die Kulissen der Feuerwehr.

Kinder dürfen selbst zum Schlauch greifen

Auf die kleinen Gäste wartet echtes Feuerwehr-Feeling: Sie greifen selbst zum Schlauch oder genießen auf der Drehleiter die Aussicht über das Festgelände. Feierlich eröffnet wird das Fest am Freitag, 11. September: Nach dem Platzkonzert der Polizeimusik Wien um 17 Uhr geben Branddirektor Dipl.-Ing. Mario Rauch und die Stadtpolitik den offiziellen Startschuss.

Schon am Freitag gibt es den „Sicherheitstag“ an den Volksschulen

Schon am Freitag ab 8.30 Uhr startet der Sicherheitstag der Wiener Volksschulen: Mit einer Rätselrallye der „Helfer Wiens“ lernen die Kinder spielerisch, wie man sich im Brandfall richtig verhält. Vor Ort präsentiert sich auch der Wiener K-Kreis: Ein starkes Netzwerk aus Einsatzkräften, Stadt Wien und Partnerorganisationen, die gemeinsam für die Sicherheit sorgen.

Sondereisatzkräfte stellen sich vor

Spezialisierte Einheiten wie das Drohnenteam der Wache Rathaus, die Tauchgruppe, der Feuerwehrimker sowie der Inspektionsrauchfangkehrer stellen ihre Arbeit vor. Ergänzend zur Berufsfeuerwehr Wien präsentieren die Wiener Polizei und die Berufsrettung Wien (Notrufnummern 122 – 133 – 144) ihren Fuhrpark, informieren über Spezialaufgaben und bieten umfassende Sicherheits- und Präventionstipps. Das kulinarische Angebot inklusive Live-Musik und Sitzgelegenheiten steht Gästen am Freitag und Samstag jeweils bis 21.30 Uhr zur Verfügung. Das detaillierte Programm gibt’s hier.