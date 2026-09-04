Dramatischer Überfall in Wien: Mitarbeiter sperrt bewaffneten Räuber in Geschäft ein

Ein couragierter Angestellter und der rasche Einsatz der Spezialeinheit WEGA haben am Vormittag in Wien-Margareten zur Festnahme eines bewaffneten Räubers geführt.

Gegen 10.30 Uhr betrat am heutigen Freitag, dem 4. September 2026, ein 31-jähriger Mann ein Geschäftslokal in der Reinprechtsdorfer Straße im 5. Bezirk. Mit einer Schusswaffe bedrohte er den anwesenden Mitarbeiter und forderte mutmaßlich Bargeld. Der Angestellte reagierte geistesgegenwärtig: Ihm gelang nicht nur die Flucht ins Freie, er schaffte es im selben Moment, den Angreifer im Geschäftslokal einzusperren.

Flucht in den Keller und Festnahme durch die WEGA

Der Festgehaltene gab jedoch nicht auf. Noch bevor die alarmierte Polizei an der Adresse eintraf, gelang es dem Tatverdächtigen, aus dem Verkaufsraum auszubrechen. Seine Flucht währte allerdings nur kurz: Er flüchtete in den Keller des Gebäudes. Beamte der Sondereinheit WEGA umstellten das Objekt umgehend, drangen in den Keller ein und konnten den Mann dort rasch überwältigen sowie vorläufig festnehmen.

Waffe und Beute sichergestellt

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 31-jährigen ungarischen Staatsangehörigen. Die Polizisten konnten vor Ort sowohl die Tatwaffe als auch das mutmaßliche Raubgut auffinden und sicherstellen. Bei dem Vorfall wurde nach ersten Informationen niemand verletzt. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Überfalls übernommen.