Hundehalter aufgepasst: Registrierung in Wien wird gratis

Wiener Hunderhalter können ihren Vierbeiner ab dem 8. September kostenlos in der Heimtierdatenbank anmelden. Ein Erscheinen des Hundes ist nicht notwendig. Erforderlich sind lediglich zwei Nachweise.

Bereits 2023 war die Gratis-Registrierung mit über 300 Teilnehmenden ein Erfolg. Deshalb schicken das Stadtservice und das TierQuarTier den Service-Bus erneut auf Tour.

Bereits 2023 war die Gratis-Registrierung mit über 300 Teilnehmenden ein Erfolg. Deshalb schicken das Stadtservice und das TierQuarTier den Service-Bus erneut auf Tour.

Ab 8. September bis Ende Oktober 2026 tourt ein Service-Bus durch Wien, um Hunde kostenlos in der österreichischen Heimtierdatenbank zu registrieren – eine gemeinsame Aktion vom Stadtservice und dem TierQuarTier Wien. Die Registrierung ist entscheidend, falls der Vierbeiner entläuft, da ein Mikrochip ohne hinterlegte Daten keine Zuordnung zum Besitzer ermöglicht.

Vierbeiner muss dabei nicht anwesend sein

Hundehalter müssen ihren Vierbeiner für die Registrierung nicht mitbringen. Für die Registrierung reichen ein Lichtbildausweis und die Chipnummer des Hundes. Bei Ersthundehaltern ist zusätzlich der Sachkundenachweis erforderlich – eine mitgebrachte Kopie beschleunigt die Abwicklung, alternativ kopiert das Stadtservice die Dokumente vor Ort.

Wenn der Hund entläuft: Mikrochip alleine reicht nicht

Sinn und Zweck der Aktion: Findet man einen entlaufenen Hund, nützt der eingepflanzte Chip erst etwas, wenn seine Nummer auch Ihrer Adresse und Telefonnummer zugeordnet werden kann. Dank der Registrierung lässt sich die Zuordnung bei einem Fundtier beschleunigen und der Hund rasch seinem Halter übergeben.

Bewährtes Konzept: Aktion hat auch schon 2023 stattgefunden

Nachdem 2023 mehr als 300 Hundehalter die Aktion nutzten, geht das kostenlose Angebot von Stadtservice und TierQuarTier in die nächste Runde. Wo und wann der Service-Bus Halt macht, veröffentlicht die Stadt Wien direkt auf ihren Kanälen.