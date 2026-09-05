Samstagswetter in Wien: Teils regnerischer Start, sonniger Nachmittag

Am Vormittag ziehen Wolken mit leichten Regenschauern durch, bevor am Nachmittag häufig die Sonne herauskommt. Bei lebhaftem bis auffrischendem West- bis Nordwestwind steigen die Temperaturen auf bis zu 25 Grad.

Dichte Wolken einer Störungszone bringen am Vormittag zeitweise etwas Regen. Am Nachmittag lockert es auf und die Sonne zeigt sich wieder häufiger. Bei mäßigem bis lebhaftem West- bis Nordwestwind kühlt es mit der Kaltfront nach frischen 20 bis 22 Grad in der Früh vorübergehend ab, bevor nachmittags Maxima von 25 Grad erreicht werden.

Sonne auch in Niederösterreich: Zuerst im Waldviertel, danach im Wiener Becken

Rascher Wetterwechsel im Bergland: Eine Kaltfront bringt dichte Bewölkung, zeitweisen Regen und am frühen Nachmittag im Osten auch einzelne Gewitter. Später setzt sich zwischen den Quellwolken wieder häufiger die Sonne durch. Bei kräftigem West- bis Nordwesthöhenwind sinken die Temperaturen in 1500 m auf rund 12 Grad. Zunächst setzt sich im Wald- und Weinviertel die Sonne durch, bis zum Abend wird es auch im Mostviertel sowie im südlichen Wiener Becken sonnig. Der Wind frischt lebhaft bis stark aus West bis Nord auf, dreht aber am späten Nachmittag auf rein westliche Richtungen. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 27 Grad, auf 1500 Meter Höhe werden 15 Grad erreicht.