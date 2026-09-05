Wilde Szenen in Wien: Schuss, Krücken-Attacke und verletzte Frau

Wilde Szenen müssen sich gestern Nach in Wien gegen 22 Uhr abgespielt haben. Ein Streit unter mehreren Personen, lief völlig aus dem Ruder.

Ein 22-Jähriger soll gemeinsam mit seiner 21-jährigen Freundin am Straßenrand der Donaufelder Straße gestanden sein, als zwei Fahrzeuge gegenüber von ihnen hintereinander zum Stillstand gekommen sein sollen. Bei einem der beiden Lenker soll es sich um einen 25-jährigen Bekannten des 22-Jährigen gehandelt haben, weshalb dieser zu dem Fahrzeug gegangen sein soll.

Schreckschusswaffe abgefeuert

Plötzlich soll der 25-Jährige mit einer Schreckschusswaffe aus dem Fahrzeug auf den 22-Jährigen gezielt und abgedrückt haben, teilt heute die Wiener Polizei mit. Dabei soll sich jedoch kein Schuss gelöst haben. Daraufhin soll der 22-Jährige begonnen haben, mit seinen Krücken auf den 25-Jährigen einzuschlagen. Die 21-Jährige soll sich zu diesem Zeitpunkt hinter dem Fahrzeug des 25-Jährigen und unmittelbar vor dem dahinterstehenden Fahrzeug eines 19-Jährigen befunden haben.

Auseinandersetzung eskaliert

In weiterer Folge sollen beide Männer mit ihren Fahrzeugen losgefahren sein. Dabei soll der 19-Jährige die 21-Jährige mit seinem Fahrzeug am Unterschenkel touchiert und verletzt haben. Anschließend sollen beide Fahrzeuge bei einer Kreuzung angehalten haben. Sämtliche Insassen sollen aus den Fahrzeugen ausgestiegen und neuerlich in Richtung des 22-Jährigen und seiner Freundin gelaufen sein. Einer der Männer soll dabei sein T-Shirt ausgezogen und ein Messer in der Hand gehalten haben, heißt es weiter.

Polizei wurde verständigt

Als die Beteiligten bemerkten, dass die Polizei verständigt worden war, sollen einige Personen in das Fahrzeug des 25-Jährigen eingestiegen und davongefahren sein, während andere zu Fuß flüchteten. Das Fahrzeug des 19-Jährigen soll dabei an Ort und Stelle stehen geblieben sein. Aus diesem Grund soll der Beifahrer des 19-Jährigen den 22-Jährigen ersucht haben, das Fahrzeug umzuparken, da die Straßenbahn aufgrund des abgestellten Fahrzeuges nicht weiterfahren konnte. Dieser Bitte soll der 22-jährige Syrer nachgekommen sein und das Fahrzeug in der Theodor-Körner-Gasse abgestellt haben. Zwischenzeitlich soll der 19-Jährige die Polizei verständigt und angegeben haben, dass sein Fahrzeug soeben gestohlen worden sei, wird weiter mitgeteilt.

Geld und Handy gestohlen und Windschutzscheibe beschädigt

Nachdem der Sachverhalt geklärt werden konnte, wurde dem 19-Jährigen der Abstellort seines Fahrzeuges gezeigt. Dabei wurde festgestellt, dass aus dem Fahrzeug Bargeld sowie ein Mobiltelefon gestohlen worden waren. Zudem wurde die Windschutzscheibe des Fahrzeuges beschädigt. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der 19-jähriger Syrer derzeit über keine gültige Lenkberechtigung verfügt, da ihm diese entzogen worden war.

Aufrechtes Waffenverbot – Fahndung bislang negativ

Gegen den 25-jährigen Syrer besteht bereits ein aufrechtes behördliches Waffenverbot. Die Fahndung nach dem jungen Mann verlief am gestrigen Abend negativ. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange. Die 21-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es wurden mehrere strafrechtliche als auch verwaltungsstrafrechtliche Anzeigen erstattet, teilt die Polizei abschließend mit.