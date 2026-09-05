Schwere Verbrennungen: 21-Jähriger bekam Stromschlag – Zwei Verletzte

Gestern wurde ein junger Mann im 5. Bezirk während der Arbeit von einem Stromschlag erfasst und schwer verletzt.

Gestern wurde ein junger Mann im 5. Bezirk während der Arbeit von einem Stromschlag erfasst und schwer verletzt.

Ein 21-Jähriger befand sich zur Durchführung einer Messung mit einem Zollstock in einem Arbeitskorb einer Hubarbeitsbühne, als er plötzlich von einem Stromschlag erfasst wurde. Infolge des Stromschlags stürzte der Mann aus dem Arbeitskorb auf den oberen Bereich der Arbeitsmaschine, teilt die Polizei mit.

21-Jähriger nach Stromschlag schwer verletzt

Der 21-Jährige wurde durch die Berufsfeuerwehr Wien geborgen und anschließend von der Berufsrettung Wien erstversorgt. Aufgrund schwerer Verbrennungen im Bereich des Oberkörpers und des Gesichts wurde er von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.

Zweite Person durch Lichtblitz verletzt

Im Bereich der Gleise konnte eine weitere verletzte Person angetroffen werden. Bei dem Mann handelte es sich um einen 23-Jährigen. Dieser gab an, den Vorfall beobachtet zu haben. Durch den dabei entstandenen Lichtblitz habe er anschließend nur mehr verschwommen sehen können. Zudem erlitt der 23-Jährige leichte Verletzungen im Bereich des Unterarms. Auch der 23-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wird abschließend mitgeteilt.