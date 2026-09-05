Klein-Lkw kollidiert mit Motorrad: 32-Jähriger schwer verletzt

Am frühen Freitagmorgen kam es in Wien-Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Klein-Lkw und ein Leichtmotorrad kollidierten in einer Kreuzung. Der 32-jährige Motorradfahrer musste schwer verletzt ins Krankenhaus.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß stürzte der 32-Jährige.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß stürzte der 32-Jährige.

Der Unfall ereignete sich gegen 6 Uhr im Bereich Fasangasse/Mohsgasse im 3. Wiener Bezirk. Nach den bisherigen Erhebungen der Polizei war ein 37-Jähriger mit einem Klein-Lkw auf der Fasangasse in Richtung Gürtel unterwegs. Er wollte die Kreuzung mit der Mohsgasse geradeaus überqueren.

Fahrzeuge kollidieren in Kreuzung

Zur selben Zeit näherte sich ein 32-jähriger Leichtmotorradfahrer auf der Mohsgasse in Richtung Kärchergasse. An der Kreuzung wollte er nach links in die Fasangasse abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß stürzte der 32-Jährige. Die Berufsrettung Wien übernahm die Erstversorgung des Verletzten. Anschließend wurde der 32-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.