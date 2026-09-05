7 Stunden Verspätung bei Festival: Grund waren 100 fehlende WCs

Nach dem Auftakt des Beatpatrol Festivals hagelt es scharfe Kritik: Der Einlass am Freitag verzögerte sich um ganze sieben Stunden. Grund für die massive Verspätung waren laut MA36 rund 100 fehlende Toiletten.

Der Hauptgrund für das gestrige Chaos am Beatpatrol: Um 14 Uhr standen gerade einmal 8 der vorgeschriebenen 100 WCs für die Feiernden bereit.

Der Hauptgrund für das gestrige Chaos am Beatpatrol: Um 14 Uhr standen gerade einmal 8 der vorgeschriebenen 100 WCs für die Feiernden bereit.

Wie bereits berichtet, gab es am gestrigen Freitag, dem 4. September 2026, massives Chaos zum Auftakt des Beatpatrol-Festivals. Hier hieß es Frust statt Feierlaune: Wegen einer Verzögerung von knapp sieben Stunden und abgesagten Acts verlief der Beatpatrol-Auftakt am Freitag in Wien gewaltig im Sande. Während die Wut der Fans wächst, gibt es auch für den heutigen Samstag die nächsten Absagen.

Tag 1 lief völlig anders als geplant

Sieben Stunden Warten für 90 Euro: Das Beatpatrol-Festival in der Wiener Freudenau legte am Freitag einen kolossalen Fehlstart hin. Die Tore der historischen Galopprennbahn blieben stundenlang dicht, während der Einlass immer wieder nach hinten verschoben wurde. Erst um 20.30 Uhr durften die Tausenden wartenden Fans aufs Gelände – die ersten Bässe droppten erst kurz vor 21 Uhr.

Nur 3 Acts tatsächlich aufgetreten

Schlussendlich schafften es nur die Headliner Charlotte de Witte und Timmy Trumpet sowie Yousuke Yukimatsu auf die Bühne. Etliche andere Acts reisten unverrichteter Dinge wieder ab, nachdem sie vergeblich am Gelände gewartet hatten – dies berichtete zumindest DJ Dorah auf Instagram. Das führte zu Wut und Geldrückforderungen: Viele Besucher verlangen nach dem Chaos-Start die 90 Euro Eintritt zurück. Das Management schob die Schuld auf Instagram knapp auf „logistische Gründe“ und bat um Entschuldigung; eine umfassende Aufklärung gab es jedoch nicht.

Schuld waren 100 fehlende Toiletten

Wie die Magistratsabteilung 36 gegenüber dem ORF Wien bestätigte, scheiterte der Pünktlichkeitsstart am Toiletten-Mangel: Zum eigentlichen Beginn um 14.00 Uhr standen gerade einmal 8 der vorgeschriebenen 100 WCs für die 8.000 erwarteten Fans bereit. Der Rest der Sanitäranlagen befand sich zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Transportweg nach Wien. Zudem bremsten weitere Sicherheitsmängel die Freigabe aus: Es fehlten sowohl ein zweiter Fluchtweg als auch ein barrierefreies Podest für Rollstuhlfahrer, was die Geländöffnung immer weiter nach hinten verschob.

Als Entschädigung: Freitags-Tickets gelten auch für Samstag

Nach Angaben der MA36 wurde das Festival schließlich doch behördlich freigegeben – allerdings unter strengen Auflagen. Mit nun 50 mobilen WCs deckt das Areal nicht die Vorgaben für 8.000 Gäste ab, weshalb die Behörde die Maximalkapazität halbiert hat. Als Entschädigung gelten die Freitagstickets auch am Samstag. Doch der Frust geht weiter: DJane Anna Ullrich sagte ihren Auftritt ab, da eine verlässliche Rückmeldung der Veranstalter ausblieb. Es ist nicht der erste Rückschlag für das Beatpatrol – bereits im Vorjahr fiel das Festival komplett aus, nachdem die damalige Veranstalterfirma Insolvenz anmelden musste.