Sonntagswetter in Wien: Viel Sonne, wenig Wolken

Der Tag bringt jede Menge Sonnenschein, ab und zu zeigen sich lediglich ein paar feine Schleierwolken. Ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind sorgt für eine leichte Brise.

In Wien-Ottakring zeigt sich Wien am Sonntag von seiner schönsten Seite.

In Wien-Ottakring zeigt sich Wien am Sonntag von seiner schönsten Seite.

Nach milden 13 bis 16 Grad am Morgen klettert das Thermometer am Sonntag tagsüber auf angenehme 26 Grad hinauf. Damit zieht ein goldener Sommertag herauf: Die Sonne übernimmt für die meiste Zeit regieführend die Regie am Himmel. Nur zwischendurch schieben sich vorübergehend ein paar kompaktere Wolkenfelder vorbei und spenden etwas Schatten.

Lebhafter Nordwestwind

Während der Morgen noch verheißungsvoll frisch spürbar ist und von einer sanften Brise begleitet wird, nimmt der Nordwestwind im Laufe des Tages spürbar an Fahrt auf und bläst am Nachmittag erfrischend lebhaft durch die Straßen.