Zeuge will Frau helfen: Plötzlich zieht 27-Jähriger ein Messer

Zuerst soll er einer Frau einen 20-Euro-Schein entrissen haben. Als ein Zeuge einschreiten wollte, soll der 27-Jährige plötzlich ein Messer gezogen und auch von ihm Geld gefordert haben. Wenig später klickten die Handschellen.

Ein 46-jähriger Mann beobachtete die Situation und wollte einschreiten. Er sprach den Tatverdächtigen an, daraufhin soll die Situation weiter eskaliert sein.

Ein 46-jähriger Mann beobachtete die Situation und wollte einschreiten. Er sprach den Tatverdächtigen an, daraufhin soll die Situation weiter eskaliert sein.

Ein 27-Jähriger soll am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr am Mariahilfer Gürtel zunächst einer bislang unbekannten Frau Geld entrissen und kurz darauf einen einschreitenden Zeugen mit einem Messer bedroht haben.

Frau 20-Euro-Schein aus der Hand gerissen

Nach Angaben der Polizei soll der 27-Jährige einer bislang unbekannten Frau einen 20-Euro-Schein direkt aus der Hand gerissen haben. Anschließend soll er sie mit beiden Händen im Gesicht weggestoßen haben. Ein 46-jähriger Mann beobachtete die Situation und wollte einschreiten. Er sprach den Tatverdächtigen an, daraufhin soll die Situation weiter eskaliert sein.

Plötzlich soll der 27-Jährige ein Messer gezogen haben

Laut Polizei zog der 27-Jährige plötzlich ein Messer und forderte von dem Zeugen Bargeld, das dieser gerade in der Hand hielt. In weiterer Folge soll er dem 46-Jährigen einen 10-Euro-Schein entrissen haben. Danach ergriff der Tatverdächtige die Flucht. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein. Diese führte kurze Zeit später zum Erfolg: Polizisten konnten den 27-Jährigen anhalten und vorläufig festnehmen. Ein Teil des mutmaßlich geraubten Bargeldes wurde sichergestellt.