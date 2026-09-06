Zwei Festnahmen nach Suchtmittelhandel in Wien

Nach Beobachtung eines Suchtmittelverkaufs am 5. September gegen 21:30 Uhr in der Stollgasse im 7. Wiener Gemeindebezirk haben Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität zwei Männer festgenommen.

Ein 48-jähriger Mann wurde von den Einsatzkräften direkt beim Verkauf von Suchtmitteln beobachtet. Als er die Beamten bemerkte, ergriff er die Flucht, konnte jedoch nach einer kurzen Verfolgung angehalten werden.

Suchtmittel festgestellt

Da der 48-Jährige unmittelbar vor seiner Flucht Kontakt mit einer weiteren Person hatte, durchsuchten die Beamten den Nahbereich und hielten schließlich einen 40-jährigen Mann an. Bei dessen Kontrolle wurde das gesamte Bargeld aus dem zuvor beobachteten Suchtmittelverkauf sichergestellt. Zudem stellten die Einsatzkräfte bei beiden Männern jeweils eine geringe Menge Suchtmittel sowie bei dem 40-Jährigen einen weiteren, größeren Geldbetrag sicher.

Vorläufig festgenommen

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen machten die Beamten den Aufenthaltsort der beiden Verdächtigen ausfindig. Bei einer dort durchgeführten freiwilligen Nachschau wurden weitere Suchtmittel entdeckt und sichergestellt. Die beiden algerischen Staatsangehörigen im Alter von 48 und 40 Jahren wurden vorläufig festgenommen und angezeigt.