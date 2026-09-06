Wendemanöver endet mit schwerem Unfall: Motorradfahrer (33) im Spital

Eine 70-Jährige wollte in Wien-Donaustadt mit ihrem Auto wenden. Dabei kam es zur Kollision mit einem Motorrad. Der 33-jährige Biker musste ins Krankenhaus.

Nach den ersten Erhebungen der Polizei fuhr die 70-Jährige mit ihrem Auto auf der Industriestraße in Richtung Erzherzog-Karl-Straße. An der Kreuzung mit der Franz-Schustergasse wollte sie wenden. Ihr Ziel war es laut Polizei, das Auto anschließend auf dem gegenüberliegenden Parkstreifen der Industriestraße abzustellen. Zur selben Zeit näherte sich der 33-Jährige mit seinem Motorrad. Er war auf der Industriestraße in Richtung Am Kaisermühlendamm unterwegs. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Motorradfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Durch den Zusammenstoß kam der 33-Jährige zu Sturz. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Die Berufsrettung Wien versorgte den Motorradfahrer noch an der Unfallstelle notfallmedizinisch. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.