Wiener Prater: E-Scooter-Lenker kracht in Liliputbahn

Am heutigen Sonntag kam es im Wiener Prater zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter-Fahrer und der Liliputbahn. Der Scooter-Lenker erlitt dabei Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Im Getümmel des Wiener Praters kam es zu Mittag zu einem Zusammenstoß mit der Liliputbahn.

Im Getümmel des Wiener Praters kam es zu Mittag zu einem Zusammenstoß mit der Liliputbahn.

Am Sonntag, dem 6. September 2026, kurz nach Mittag, wurden die Wiener Berufsrettung und die Polizei zu einem Vorfall im Wurstelprater (2. Bezirk) gerufen. Nahe der Hauptallee war es zu einer heftigen Kollision zwischen einem E-Scooter-Lenker und der Liliputbahn gekommen, was einen raschen Rettungseinsatz erforderlich machte.

54-Järhiger erlitt Verletzungen

Der Unfall trug sich gegen 12:15 Uhr zu. Nach ersten Erkenntnissen überquerte der E-Scooter-Fahrer den Gleisbereich im selben Moment, in dem die Liliputbahn herannahte, was schließlich zur Kollision führte. Das berichtet zuerst die „Heute“. Laut der Wiener Berufsrettung kam der 54-jährige Lenker vergleichsweise glimpflich davon: Neben einer leichten Verletzung am Kopf erlitt er Prellungen und Abschürfungen am Arm. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus transportiert.