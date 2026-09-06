„Ich brauche keine große Bühne!“ Weltstar performt in Wiener Kleingartensiedlung

Ob vor 120.000 Menschen am Brandenburger Tor oder vor 100 Leuten in der Kleingartensiedlung Ottakring: Der ehemalige Frontmann von "Hot Chocolate" Greg Bannis macht da keine Unterschiede. Jeder Auftritt bedeutet ihm gleich viel.

Am Freitag, dem 4. September 2026, verwandelte sich das Schutzhaus der Naturfreunde Ottakring in eine schillernde Eventlocation. Knapp 100 Menschen versammelten sich an den bereitgestellten Tischen, die Stimmung war geprägt von großer Vorfreude und einem Hauch Nostalgie. Denn es passiert ja nicht alle Tage, dass eine Berühmtheit wie Greg Bannis quasi „vor die Haustüre“ kommt. Hot Chocolate mit ihren weltbekannten Hits wie „It started with a kiss“ oder „You win again“ begleitete immerhin viele der Gäste durch die schönste Zeit ihres Lebens: Ihre Jugend.

Bunte musikalische Farbpalette: Das Vorprogramm heizte den Besuchern ordentlich ein

Den Anfang machte das Duo Dana und Peter Diamond. Die beiden überzeugten nicht nur durch ihren wilden Mix aus Schlager und Pop, denn spätestens mit einem Cover des Italo-Hits „Sempre Sempre“ von Al Bano war die Stimmung auf einem absoluten Hoch. Nach ausgelassenem Tanzen und Klatschen stand auch schon der nächste Show-Act am Programm: Karinchen startete ihren Auftritt mit starken Austro-Sounds und Schlager-Klassikern, überraschte dann aber auch mit Kuschel-Songs auf Englisch. Da zückte dann auch schonmal der ein oder andere das Feuerzeug oder das Licht am Smartphone. Moderiert wurde die Veranstaltung von Musikproduzent und Eventmanager Thomas Hetlinger („Ahornevents“).

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Vom coolen Rasta-Look in „Snoop Dog-Sketchers” zum schillernden Star des Abends

Greg Bannis selbst verbrachte die Zeit vor dem Auftritt nicht etwa im Backstage, sondern mitten im Tumult. Bei Gesprächen mit den Gästen zeigte er seine sympathische und aufgeschlossene Art. Optisch war der „Nicht in die Jahre Gekommene“ (Sein Alter hält Bennis stets geheim) vor als auch während der Show ein absoluter Hingucker. Von goldenen Sneakers aus der „Snoop Dog“-Collection, Tanktop und Jeansjacke hin zu einem glitzernden und schillernden Bühnenoutfit: Bannis versteht es, sich stilsicher in Szene zu setzen.

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„I’m an Entertainer!“

Um 21 Uhr war es dann so weit: Der Ex „Hot Cocolate“-Frontman bewies, dass er auch nach mehr als 40 Jahren im Business noch nichts an seiner Professionalität verloren hat. „Let’s rock the stage!“ lautete sein Motto des Abends. Die Energie, die er dabei mitbrachte, war packend und ergreifend: Kein einziger Gast blieb auf seinem Stuhl sitzen. Zu Beginn performte Bannis seine bekanntesten Hits, danach folgten Reggae-Songs von Bob Marley, zu dem er sich, wie Bannis erwähnte, immer besonders verbunden fühlte. Im anschließenden Gespräch mit 5 Minuten betonte der Weltstar, dass er sich als „absoluter Entertainer“ verstehe. Er liebe nichts mehr, als die Leute mitzureißen und ihnen gute Laune zu vermitteln.

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„Ich zwinge niemanden, zu klatschen“

Wenn Bannis eine Bühne betritt, umgibt ihn eine ganz besondere Energie. „Die Leute spüren das“, sagt er gegenüber 5 Minuten. „Was ich gar nicht mag, sind Künstler, die das Publikum auffordern, mitzuklatschen oder die Hände zu heben. Das passiert von allein. Und wenn nicht, dann fühlen es die Leute einfach nicht genug. Aber ich zwinge niemanden, zu klatschen.“ Sorgen machen brauchte sich der Entertainer am Freitag darüber jedenfalls nicht, denn er zog die Gäste von der ersten Sekunde an in seinen Bann. Um Punkt 22 Uhr war die Party dann allerdings vorbei: Die Eventlocation lag schließlich in einer Wohnsiedlung. „Sie sagten mir vorab, ich dürfte beim Auftritt nicht allzu viel Lärm machen. Immerhin ist das ja ein Wohngebiet. Ich halte mich an die Vorgaben und versuche, ein bisschen leiser zu singen als sonst“, schmunzelte Greg auf der Bühne.

Der zweite Held und die Überraschung des Abends: Techniker Wolfgang Beer

Vor dem Auftritt von Karinchen kam es zu einem kurzen Ton-Problem. Techniker Wolfgang Beer war sofort an Ort und Stelle und behob den Fehler in Windeseile. Aber nicht nur das sorgte für faszinierte Gesichter -auch sein unangekündigter Kurzauftritt auf der Bühne begeisterte die Zuschauer: Mit dem Lied „Man without Love“ von Engelbert Humperdinck sang er sich in die Herzen der Anwesenden und sahnte reichlich Komplimente ab. Wer ihn selbst live erleben möchte, der kommt am besten am 3. Oktober ins Ristorante Cavallo im 14. Bezirk zum Oktoberfest und Spanferkel-Essen. Anmelden geht unter der Nummer 0699/11902405.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.09.2026 um 18:36 Uhr aktualisiert